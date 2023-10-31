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Вогонь піднімається до неба: у тимчасово окупованому Донецьку палають склади з пальним (відео)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Вогонь піднімається до неба: у тимчасово окупованому Донецьку палають склади з пальним (відео)

У Донецьку палають цистерни з пальним / Фото: скриншот з відео

Палають склади, де окупанти могли зберігати цистерни з пальним.

У тимчасово окупованому Донецьку – велика пожежа.

Палають склади, де окупанти могли зберігати цистерни з пальним.

Про це повідомляють місцеві паблики.

Вогонь від цистерн із пальним піднімається до самого неба. 

У Донецьку горять склади з пальним 

У Донецьку горять склади з пальним 

"Донецьк. Влучило у залізничний потяг з пальним ЗС РФ", - написав український журналіст Денис Казанський у Telegram.

Нагадаємо,  21 жовтня до Донецька завітала потужна "бавовна": прилетіло в район військової частини, де перебували російські окупанти.

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Дата публікації
Перегляди
5350
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