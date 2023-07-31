Вогонь та руйнування: фото і відео наслідків нічної атаки по Харкову

Надзвичайники загасили пожежу, яка спалахнула на складі внаслідок російської атаки.
Внаслідок обстрілу Харкова в ніч проти 31 липня була частково зруйнована складська будівля, де також зайнялася пожежа.
Про це повідомили в ДСНС України.
"У ніч на 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова. В результаті обстрілів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків", – йдеться в заяві надзвичайників.
Там уточнили, що загальна площа пожежі становила близько 200 кв. м.
На місці події постраждав охоронець підприємства: його доправили до медзакладу.
Наслідки ворожих обстрілів ліквідовували п’ять одиниць техніки ДСНС та 28 членів особового складу.
Надзвичайники також зняли на фото і відео ліквідацію наслідків обстрілу Харкова та завдані ворогом руйнування.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Харків! Ракетний удар! Вогонь та руйнування!"
Обстріл Харкова 31 липня: що відомо
Близько опівночі 31 липня у Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Невдовзі мер Ігор Терехов заявив, що було чутно два "прильоти" і є влучання у нежитлові приміщення.
За попередніми даними, Харків був атакований ракетами ЗРК С-300.
У прокуратурі повідомили про влучання по складах комерційних підприємств на території Новобаварського району Харкова та по території приватного домоволодіння у смт Великий Бурлук в області.
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