Вогонь та руйнування: фото і відео наслідків нічної атаки по Харкову

Надзвичайники загасили пожежу, яка спалахнула на складі внаслідок російської атаки.

Внаслідок обстрілу Харкова в ніч проти 31 липня була частково зруйнована складська будівля, де також зайнялася пожежа.

Про це повідомили в ДСНС України.

"У ніч на 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова. В результаті обстрілів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків", – йдеться в заяві надзвичайників.

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Там уточнили, що загальна площа пожежі становила близько 200 кв. м.

На місці події постраждав охоронець підприємства: його доправили до медзакладу.

Наслідки ворожих обстрілів ліквідовували п’ять одиниць техніки ДСНС та 28 членів особового складу.

Надзвичайники також зняли на фото і відео ліквідацію наслідків обстрілу Харкова та завдані ворогом руйнування.

Фото з наслідками обстрілу Харкова в ніч проти 31 липня / Фото: ДСНС України у Telegram

Фото з наслідками обстрілу Харкова в ніч проти 31 липня / Фото: ДСНС України у Telegram Фото з наслідками обстрілу Харкова в ніч проти 31 липня / Фото: ДСНС України у Telegram Фото з наслідками обстрілу Харкова в ніч проти 31 липня / Фото: ДСНС України у Telegram Фото з наслідками обстрілу Харкова в ніч проти 31 липня / Фото: ДСНС України у Telegram Фото з наслідками обстрілу Харкова в ніч проти 31 липня / Фото: ДСНС України у Telegram ▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Харків! Ракетний удар! Вогонь та руйнування!"

Обстріл Харкова 31 липня: що відомо

Близько опівночі 31 липня у Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Невдовзі мер Ігор Терехов заявив, що було чутно два "прильоти" і є влучання у нежитлові приміщення.

За попередніми даними, Харків був атакований ракетами ЗРК С-300.

У прокуратурі повідомили про влучання по складах комерційних підприємств на території Новобаварського району Харкова та по території приватного домоволодіння у смт Великий Бурлук в області.

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