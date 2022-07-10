"Вогонь йде стіною": як окупанти знищують український врожай (фото)

Поліція Херсонської області відкрила кримінальні провадження щодо цілеспрямованого знищення врожаю у цій області російськими військами.

За словами поліцейських, росіяни обстрілюють сільськогосподарські угіддя запалювальними снарядами.

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Щодня виникають масштабні пожежі, уже вигоріли сотні гектарів пшениці, ячменю та інших зернових культур, вигорають полезахисні смуги та ліси, кажуть у поліції.

Через постійні обстріли гасити такі пожежі на окупованих територіях вкрай важко, росіяни навмисно не дозволяють гасити займання.

Фото: ГУ НП в Херсонській області

Подібна ситуація і в інших областях

Пожежі від масованих обстрілів російської армії у Дніпропетровській і Запорізькій областях знищують пшеничні поля. Про це за останні кілька днів повідомили у низці місцевих пабліків. Інформацію у себе в Telegram-каналі також підтвердив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Так, 7 липня ворог обстріляв територію Запорізької області, внаслідок чого там спалахнули поля. Вогонь перекинувся на землі Великомихайлівської громади на Дніпропетровщині. Там знищено майже 20 га пшениці.

Про пшеничні поля, що горять, у себе в Facebook розповів й активіст Ігор Луценко, опублікувавши відповідне фото.

"Росіяни палять наш хліб. Спеціальний заряд летить у повітрі. Із характерним шумом, ніби белькоче металевими крилами, вибухає в зеніті, й додолу падають повільно кілька палаючих шматків. Від них спалахує поле", — написав він.

За словами Луценка, вогонь у полі йде стіною, заввишки він місцями сягає п'яти метрів, а завширшки — це смуга на сотні метрів.

"Пшениця суха після кількох тижнів спеки, спалахує, начебто не стебла на полі, а сірники", — уточнює активіст.

Фото: Associated Press

Раніше повідомлялося, що РФ намагалася продати Єгипту вкрадене в Україні зерно. Для цього в Криму було завантажено 27 000 тонн зерна на судно “Матрос Позинич”. Однак Єгипет відмовився його купувати. За даними телеканалу CNN, російське суховантажне судно було помічене в сирійському порту Латакія. Імовірно, на борту судна перебувало вкрадене окупантами українське зерно.

Всеукраїнська аграрна рада повідомила, що на Херсонщині російські військові захоплюють агропідприємства, вивозять продукцію зі складів та силою змушують працювати робітників. Тим, хто не погоджується, погрожують фізичною розправою, стверджують в асоціації.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, звинуватила російську владу в тому, що Москва використовує продовольчу кризу як зброю у своїх геополітичних інтересах. За її словами, щоб протидіяти продовольчому шантажу РФ, потрібна глобальна співпраця країн Європи в питанні постачання зерна, а також збільшення власного виробництва.

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