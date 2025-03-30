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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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96
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Воюють навіть з мертвими: РФ на Харківщині завдала удару по цвинтарю

РФ завдала удару ФАБом по Куп’янську: зруйновано цвинтар і приватні будинки.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по кладовищу в Куп'янську

Удар по кладовищу в Куп'янську / © Олег Синєгубов

Російські окупанти не дають спокій навіть померлим — сьогодні, 30 березня, загарбники обстріляли цвинтар на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ворожих ударів ФАБ-250 по Куп’янську пошкоджено понад 10 приватних будинків. Також руйнувань зазнало місцеве кладовище. На щастя, обійшлося без постраждалих.

/ © Олег Синєгубов

© Олег Синєгубов

Удар по приватному сектору Куп’янська / © Олег Синєгубов

Удар по приватному сектору Куп’янська / © Олег Синєгубов

Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки на Харків загинули двоє цивільних, 35 людей було поранено.

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