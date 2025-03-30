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Воюють навіть з мертвими: РФ на Харківщині завдала удару по цвинтарю
РФ завдала удару ФАБом по Куп’янську: зруйновано цвинтар і приватні будинки.
Російські окупанти не дають спокій навіть померлим — сьогодні, 30 березня, загарбники обстріляли цвинтар на Харківщині.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок ворожих ударів ФАБ-250 по Куп’янську пошкоджено понад 10 приватних будинків. Також руйнувань зазнало місцеве кладовище. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки на Харків загинули двоє цивільних, 35 людей було поранено.
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