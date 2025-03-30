Воюють навіть з мертвими: РФ на Харківщині завдала удару по цвинтарю

Удар по кладовищу в Куп'янську / © Олег Синєгубов

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Російські окупанти не дають спокій навіть померлим — сьогодні, 30 березня, загарбники обстріляли цвинтар на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ворожих ударів ФАБ-250 по Куп’янську пошкоджено понад 10 приватних будинків. Також руйнувань зазнало місцеве кладовище. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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© Олег Синєгубов

Удар по приватному сектору Куп’янська / © Олег Синєгубов

Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки на Харків загинули двоє цивільних, 35 людей було поранено.

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