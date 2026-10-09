Воювали на боці Росії: країни Африки просять повернути своїх громадян з України

Іноземні найманці РФ / © скриншот з відео

Реклама

Африканські держави звертаються до України з вимогами повернути їхніх громадян, які опинилися в таборах для військовополонених після участі в бойових діях на боці Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Реклама

За даними видання, уряд Кенії веде переговори щодо повернення п’ятьох своїх громадян, які перебувають в українському полоні. Про це в четвер, 8 жовтня, у Найробі заявив депутатам міністр закордонних справ країни Мусалія Мудаваді. Він також повідомив, що президент Кенії Вільям Руто обговорив це питання телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.

Реклама

Раніше міністерство закордонних справ Ботсвани повідомило Bloomberg, що працює над поверненням одного зі своїх громадян, який перебуває в українському таборі для військовополонених.

Африканські уряди заявляють, що частину їхніх громадян обманом заманили до Росії, а потім змусили служити у війську. За їхніми словами, чоловікам обіцяли цивільну роботу, зокрема водіями, охоронцями або кухарями.

Мусалія Мудаваді наголосив, що Кенія прагне домогтися визнання цих чоловіків «жертвами міжнародної торгівлі людьми», а не військовополоненими. За його словами, вони «заявляють, що їх завербували під фальшивими обіцянками працевлаштування».

Водночас уряд Зімбабве у своїй заяві висловив занепокоєння через оманливі практики транскордонного вербування.

Реклама

«На жаль, деяких новобранців відправляють на активні фронти в країнах перебування без будь-якої попередньої військової підготовки», — йдеться в повідомленні.

Водночас у заяві Зімбабве не згадуються конкретно ані Росія, ані Україна, зазначає видання.

За інформацією, оприлюдненою на сайті українського уряду, Росія завербувала понад 28 тисяч іноземців зі 135 країн для участі у війні на своєму боці. Понад 5 тисяч із них, як зазначається, загинули. Також українська сторона повідомляє, що її військові взяли в полон громадян 51 країни.

Bloomberg ознайомилося з документами, згідно з якими Україна утримує в статусі військовополонених щонайменше 213 іноземців, не враховуючи громадян Росії та Північної Кореї. Серед них — 37 африканців.

Реклама

У статті зазначається, що повномасштабна війна, яка триває від лютого 2022 року, виснажує ресурси Росії. Щоб уникнути нового непопулярного рішення про мобілізацію, Москва розширює пошук людей для поповнення своїх збройних сил.

Росія публічно не визнавала, що залучає іноземців до бойових дій в Україні. Офіційна позиція Москви полягає в тому, що країна має достатньо людських ресурсів для продовження війни.

«З точки зору наявності військовослужбовців у нас тут немає жодних проблем. Люди добровільно зголошуються та підписують контракти», — заявив Путін у Владивостоці 3 вересня, заперечуючи припущення про можливість оголошення нового етапу мобілізації.

Водночас, за даними Amnesty International, Росія завербувала тисячі іноземців. Багатьох із них, як стверджує організація, заманювали агенти та рекламні оголошення, що обіцяли виплати за підписання контракту й працевлаштування на різних посадах.

У матеріалі також згадується, що 21 серпня уряд Ботсвани повідомив про запобігання вербуванню вісьмох своїх громадян до російських збройних сил. Спроби завербувати їх виявили в аеропортах Ботсвани, Південної Африки та Ефіопії.

Крім того, протягом останніх місяців у Зімбабве заарештували кількох осіб, яких підозрюють у спробах вербування людей. Серед затриманих — двоє громадян Росії, які наразі очікують на судовий розгляд.

Як зазначає Bloomberg, перспективи повернення африканських військовополонених додому залишаються невизначеними. Україна наполягає на тому, що їх мають обмінювати на українських військовополонених, яких утримує Росія.

Згідно з доповіддю Мусалії Мудаваді для парламенту, близько 84 громадян Кенії загинули або вважаються зниклими безвісти. Ще 34 кенійці проходять лікування в Росії.

За словами міністра, на сьогодні додому вже репатріювали загалом 62 громадян Кенії, які брали участь у війні.

Раніше повідомлялося, що влада Індонезії розпочала перевірку інформації про можливу участь її громадян у складі російської армії.

Ми раніше інформували, що вада Ботсвани заявила про різке зростання випадків обманного вербування своїх громадян на війну Росії проти України.

Новини партнерів

Новини партнерів