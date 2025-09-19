"Воювати будуть всі", хто залишаться: Михайлова з "Вовків Да Вінчі" жорстко розкритикувала провали мобілізації

ЗСУ на фронті / © Getty Images

Реклама

Начальниця медичної служби батальйону «Вовки Да Вінчі» Анна Михайлова висловила глибоке обурення та біль через ситуацію з мобілізацією в Україні. Вона назвала ганебним та принизливим те, що на фронті воює лише невелика частина населення, в той час як держава дозволяє молоді вільно виїжджати за кордон.

Про це вона сказа в інтерв’ю «Українській правді».

«Воює лише один відсоток»: проблема мобілізації

За словами Михайлової, її принижує та обурює факт, що «нас воює один відсоток» тих, про кого ми говоримо. В умовах повномасштабної війни, це, на її думку, є абсолютно неприпустимим. Вона також різко висловилася щодо дозволу молоді виїжджати за кордон.

Реклама

«І ми ще відпускаємо за кордон молодь, яка мала ставати… державниками, будувати цю націю», — наголосила вона, додавши, що ця молодь виросла в умовах війни і розуміє, що таке Росія та зло. Цей «дисонанс» для неї, як для військової, є «божевільнею».

Військова вважає, що рішення щодо виїзду молоді ухвалюються «з коліс», без аналізу наслідків для фронту, і є лише частиною політичної гри.

«Це історія про політику, це історія про підготовку до виборів, це історія бути хорошим для всіх», — пояснила вона.

На її переконання, на військових «вже пофіг, бо вони раби, вони ніколи звідси не підуть». Вона також припустила, що влада може «закручувати гайки» військовим за непокору, в той час як про електорат піклуються, дозволяючи йому виїжджати за кордон.

Реклама

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 26 серпня вніс зміни до правил перетину державного кордону. Відтепер усі чоловіки віком від 18 до 22 років мають право виїжджати з України під час воєнного стану без обмежень.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що це рішення не послабить обороноздатність країни, а навпаки — допоможе зберегти молоде покоління для майбутнього України. За його словами, проблема з можливістю виїзду для цієї категорії громадян накопичувалася, тож влада ухвалила рішення після обговорень із військовими та представниками освітнього середовища.