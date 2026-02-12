Волгоградський НПЗ "паралізований" після атаки СБУ: що розбили та як це вплине на РФ

Нафтопереробний завод компанії "Лукойл" у Волгограді, Росія. / © Reuters

Волгоградський нафтопереробний завод у Росії зупинив переробку сирої нафти після пожежі, що виникла через атаку, здійснену українськими дронами.

Про це Reuters повідомили два джерела в нафтовій галузі.

За їхніми даними, постраждала ключова установка первинної переробки CDU-1, яка забезпечує близько 40% потужності заводу — приблизно 18 600 метричних тонн на добу (близько 140 000 барелів).

2024 року завод обробив 13,5 млн тонн нафти, що складає близько 5% загальної переробки на російських НПЗ. Продукція включає 6 млн тонн дизпалива, 1,9 млн тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту. Компанія “Лукойл” наразі не коментує ситуацію.

Зазначимо, що успішні удари по енергетичній інфраструктурі РФ стали частиною операцій Сил оборони України. 12 лютого дрони СБУ вразили Ухтинський НПЗ у Республіці Комі, відстань до якого від українського кордону становить близько 1750 км.

Раніше, 11 лютого, дрони влучили по Волгоградському НПЗ “Лукойл-Волгограднафтопереробка” — найбільшому в регіоні заводі з річною потужністю 15 млн тонн нафти. Це вже дев’ята атака на підприємство від початку війни. Після удару у Росії повідомляли про паніку та тимчасове закриття аеропорту Ухти.