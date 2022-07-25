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Волинську область атакували безпілотники: є загиблий та поранені

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Волинську область атакували безпілотники: є загиблий та поранені

Фото: СтратКом ЗСУ

У понеділок, 25 липня, у Волинській області пролунали вибухи.

Регіон атакували два безпілотники, які вдалось збили, проте через це є загиблий та поранені. 

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. 

"Сьогодні 25 липня на Волині було чутно вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні", - повідомив Погуляйко. 

Наразі невідомо, які безпілотники атакували Волинь. Обставини подій встановлюються. 

Нагадаємо, військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський безпілотник Zala.

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