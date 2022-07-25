Волинську область атакували безпілотники: є загиблий та поранені

У понеділок, 25 липня, у Волинській області пролунали вибухи.
Регіон атакували два безпілотники, які вдалось збили, проте через це є загиблий та поранені.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Сьогодні 25 липня на Волині було чутно вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні", - повідомив Погуляйко.
Наразі невідомо, які безпілотники атакували Волинь. Обставини подій встановлюються.
Нагадаємо, військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський безпілотник Zala.
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