Волинську область атакували безпілотники: є загиблий та поранені

Регіон атакували два безпілотники, які вдалось збили, проте через це є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Сьогодні 25 липня на Волині було чутно вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні", - повідомив Погуляйко.

Наразі невідомо, які безпілотники атакували Волинь. Обставини подій встановлюються.

Нагадаємо, військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський безпілотник Zala.

Читайте також: