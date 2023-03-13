Волинянин обматюкав військових, які вручали йому повістку на зупинці громадського транспорту

У суді чоловік визнав свою провину, але заявив, що на таку поведінку його спровокували військові.

Мешканець села Ворона, що в Ковельскому районі Волинської області, накинувся з лайкою на працівників військомату, які на зупинці громадського транспорту вручали йому повістку.

В результаті інциденту 42-річний чоловік був притягнутий до адміністративної відповідальності за фактом дрібного хуліганства, повідомляє Ковель media з посиланням на відповідне рішення Ковельського міськрайонного суду.

Повідомляється, що чоловік перебував на вулиці Незалежності у Ковелі і виражався нецензурною лайкою у присутності правоохоронців та інших громадян.

У суді чоловік погодився, що поводив себе не правильно, але стверджував, що на такі дії його спровокували працівники військомату. Він заявив, що прямо на зупинці йому вручали повістку про явку до військкомату для проходження військової служби в Збройних силах України. У скоєному розкаявся.

Суддя визнала громадянина винним і наклала на нього штраф у розмірі 85 гривень. Також чоловік повинен буде сплатити судовий збір на користь держави в розмірі 536 грн 80 коп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від 24 лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан та мобілізація, яку подовжили до 20 травня 2023 року. Наразі повістки видають більш активно.

Крім того, ми раніше адвокат пояснив, чи можуть військові перевіряти документи та виписувати повістки.

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