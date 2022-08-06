Волкер розповів, що буде в разі розкрадання допомоги від США і чому Україні треба надати ракети більшої дальності

Якщо надана Сполученими Штатами військова допомога Україні розкрадатиметься, то постане питання підтримки Вашингтоном Києва у війні проти Росії.

Проте на сьогодні про розкрадання допомоги від США не йдеться.

Про це американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер розповів у розмові з українськими жуналістами.

"Якщо говорити про сталість підтримки – це політична воля та наявність ресурсів. Якщо допомога буде розкрадатися, то постане питання в підтримці. Зазначу, що зараз цього питання (розкрадання – ред.) не існує", – сказав дипломат.

Він додав, що існує декілька умов для отримання допомоги і частина з них досить обґрунтовані. Особливо, якщо йдеться про економіку. Проте інші умови могли б бути переглянуті частиною західних країн.

Як приклад у цьому контексті Волкер навів обмеження на дальність боєприпасів, які США можуть надавати.

"Зараз ми надаємо (боєприпаси – ред.) дальністю до 80 км. Водночас у нас є боєприпаси з дальністю до 300 км. Я не бачу сенсу в цьому обмеженні. Тому що аргумент, який наводять, – ми не думаємо, що треба надавати далекобійну зброю, бо Україна може обстрілювати територію Росії. По-перше, немає жодного сенсу не давати далекобійні снаряди. Тому що Росія обстрілює Україну зі своєї території, чому Україна не може стріляти у відповідь?" – вважає американський дипломат.

Він зауважив, що не йдеться про те, що Україна намагається захопити території Росії. Йдеться виключно про самозахист держави.

"По-друге, проти цього аргументу я можу привести приклад Харкова. Відстань від нього до Росії – менш ніж 80 км. Тож, якщо йдеться про можливості, вже з наданою зброєю Україна могла б обстрілювати їхні території. Набагато важливіше, що зараз є частини української території, окуповані Росією, які розташовані набагато далі, ніж 80 км від позицій ЗСУ, – це Крим та Донбас. Чому ж ми не даємо системи, які допомогли би вражати військові цілі на своїй власній території для її звільнення? Це повністю нелогічна умова. Це приклад умов, які потрібно, на мою думку, переглянути", – пояснив Волкер.

Бесіда з Куртом Волкером відбулася завдяки запрошенню Американського університету "Амерікан Юніверсіті Київ" у Києві, який був створений у партнерстві з державним університетом штату Аризона (ASU).

Нагадаємо, наприкінці липня у Конгресі США повідомили, що фахівці не побачили доказів, що будь-яка зброя, надана Україні, була вивезена контрабандою бодай кудись.

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