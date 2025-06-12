Волкер зробив невтішний прогноз щодо мирної угоди між Україною та Росією

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер / © Associated Press

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Між Україною та Росією мирної угоди не буде. Тож Україну слід якомога швидше зробити сильнішою і більш стійкою для стримування нападу Росії.

Про це заявив колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер в інтерв’ю «Главкому».

Про варіанти досягнення сталого миру для України

На запитання, чи має Україна заради сталого миру поступитися своїми територіями, політик відповів неоднозначно.

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«Я вважаю, що ми повинні продовжувати наполягати на припиненні вогню. Думаю, що це реально. І якщо ми запровадимо вторинні санкції, зменшимо ціни на нафту, то це вплине на фінанси Путіна і він буде змушений пристати на припинення вогню. Тому ми повинні продовжувати наполягати на цьому», — сказав він.

За його словами, президент РФ Путін ніколи не погодиться на мирну угоду, адже він ніколи «не буде задоволеним і завжди хотітиме більшого».

«На мою думку, зрештою ми прийдемо до припинення вогню і стримування. Україна матиме гарантії безпеки, відновлюватиме економіку, матиме підтримку з боку Європи, просуватиметься на шляху до членства в ЄС», — сказав експерт.

Як стримати напад Росії: Волкер назвав головне завдання

На думку політика, наразі завдання для партнерів України полягатиме в тому, щоб якомога швидше зробити її сильнішою і більш стійкою.

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«І ми маємо все зробити, що стримати майбутній напад Росії. Але, на мою думку, ми ніколи не матимемо мирної угоди між Україною та РосієюЗвісно, Україна не повинна визнавати окупацію Росією будь-якої власної території. Я бачу дуже тривале протистояння, яке не може бути вирішено військовим шляхом, але також ніколи не буде визнано російську окупацію легітимною», — пояснив він.

Нагадаємо, раніше Курт Волкер також висловлювався щодо диктатора РФ Володимира Путіна. На думку політика, президент Росії хоче продовжувати воювати, атакувати та бомбити українські міста. Відтак наразі 30-денне припинення вогню в Україні неможливе.

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