Воллес розповів, що Росія хоче надати Ірану в обмін на сотні безпілотників

Агресорка Росія планує передати Ірану "сучасні військові компоненти" в обмін на сотні безпілотників, якими Москва атакує українські населені пункти.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише CNN.

Виступаючи в британському парламенті, голова Міноборони назвав Тегеран "одним із головних військових спонсорів Росії". Також міністр підкреслив на важливості викриття цієї угоди.

"В обмін на постачання понад 300 безпілотників-камікадзе Росія тепер має намір надати Ірану передові військові компоненти, підриваючи як Близький Схід, так і міжнародну безпеку", - наголосив Бен Воллес.

Іранські дрони на озброєнні Росії

Російські війська від вересня 2022 року використовують для ударів іранські дрони. Але Тегеран заперечує постачання. Днями президент Володимир Зеленський повідомив, що Іран передав Росії нову партію безпілотників - 250 Shahed-136.

На початку грудня США запровадили санкції проти Росії за використання іранських безпілотників. Російські Повітряно-космічні сили назвали основним бенефіціаром закупівлі дронів-камікадзе.

Тепер ООН взялася досліджувати передачу іранських безпілотників до Росії. Очільники ООН отримали листи від України, Франції, Німеччини, Великої Британії та США щодо важливості перевірки інформації про передавання безпілотників Ірану до РФ.

Втім, у МЗС України зауважують, що ООН не поспішає відправляти місію до України для вивчення застосування Росією іранських дронів.

Читайте також: