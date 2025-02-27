Воллес спростував заяви Трампа, що війні в Україні можна було запобігти

За словами Воллеса, така риторика є частиною фейкових новин і не відповідає реальності.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розкритикував твердження деяких представників команди Дональда Трампа про те, що війни в Україні могло б не бути, якби Трамп залишався президентом США.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

За словами Воллеса, така риторика є частиною фейкових новин і не відповідає реальності. Він нагадав, що президент РФ Володимир Путін ще у червні 2021 року опублікував статтю, в якій виклав свої ідеї щодо "об’єднання давнього народу Русі".

"Просто прочитайте есе Путіна від червня 2021 року. Він на 19 сторінках написав, що це була доля – об’єднання. І лише одним абзацом з 19 сторінок він згадав НАТО", – наголосив Воллес.

Він також зазначив, що твердження про те, що розширення НАТО стало причиною війни, не відповідають дійсності.

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"Я чую, як нам про це кажуть різні люди: мовляв, якби НАТО не розширювалося… Але Горбачов офіційно заявив, що не існує жодних гарантій щодо нерозширення НАТО. Це не причина вторгнення. Путін напав на Україну через свої амбіції та прагнення до великої Росії. Він сам це написав", – підкреслив колишній міністр оборони.

Воллес також звернув увагу на те, що деякі популярні медіа та політики, зокрема Такер Карлсон, поширюють кремлівські наративи.

"Карлсон виходить із повідомленнями про те, що нібито НАТО збиралося здійснити вторгнення за допомогою шпигунських таборів. Це – теза Кремля. Але зараз вона звучить навіть у Білому домі", – застеріг він.

Політик наголосив, що події, які розгортаються сьогодні, не залежать від того, хто саме перебуває в Білому домі.

"Ми там, де ми є, не через те, хто був президентом США – Байден чи Трамп. А тому, що Путін вирішив, що хоче великої Росії. Він написав це за рік до вторгнення, у своєму есе про етнічний націоналізм", – підсумував Воллес.

Він також нагадав, що Росія розпочала агресію проти України ще у 2014 році, коли питання розширення НАТО не стояло на порядку денному.

Бен Воллес також вважає, що США отримали значну вигоду від наданої Україні допомоги. Він підкреслив, що більшість озброєння передавалася на умовах дарування, однак це дозволило Заходу переозброїти власні армії новою технікою.