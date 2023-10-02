Воллес заявив, що Путін зазнає невдачі у війні: "Це буде його загибеллю"

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, про провали російського президента-диктатора Володимира Путіна у війні, яку він розпочав в Україні.

Про це ексголова британського Міноборони написав у колонці для The Telegraph.

"Цю війну можна виграти. Володимир Путін зазнає невдачі. Романтизм, егоїзм та помста змусили Путіна вторгнутися в Україну, і це буде його загибеллю. Його армія втратила понад 2500 танків, 6500 бронемашин та майже 300 000 осіб убитими чи пораненими. Жодного командира, який вів основні російські підрозділи в Україну, вже не лишилося на місці", - заявив Воллес.

За словами британського політика, диктатор Путін зараз "відчайдушно чіпляється за дві останні речі, які можуть його врятувати", – час та розкол міжнародної спільноти.

"Ми повинні допомогти Україні зберегти набраний темп, а для цього буде потрібно більше боєприпасів, ATACMS і Storm Shadows. І найкращий спосіб зберегти єдність міжнародної спільноти – це демонстрація успіху", - заявив ексміністр.

Нагадаємо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав три фактори, які змусять РФ припинити війну в Україні. Один з факторів - це виробництво зброї та боєприпасів.

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