Володимир Кличко звернувся до світової спільноти: "Дуже важливо будь-яким чином зупинити російську агресію"

Знаменитий боксер заявив, що пишається єдністю світу, та попросив допомоги, аби зупинити спільного ворога.

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко висловився про війну, яку розпочала Російська Федерація проти України.

"Прийти до нас додому і вбивати наших чоловіків, жінок і дітей - це не по-людськи, люди не можуть так робити. Потрібне продовольство, потрібні продукти, потрібні ліки. Нам потрібна будь-яка підтримка, фінансова підтримка, оскільки ми залишились одні.

Але, певним чином, ми всі разом. Демократичний західний світ стоїть за нами і з нами. Якщо хтось із вас думає: "це в Україні, мені байдуже", то скажу, що ця війна, якщо не припиниться в Україні, то розповсюдиться.

Дуже важливо будь-яким чином зупинити цю російську агресію. У нас немає часу вагатися, це потрібно зробити якнайшвидше. Просто неможливо уявити, що відбувається в цій прекрасній країні з цими прекрасними людьми.

Пишаюся єдністю світу і бачу, що спортивні спільноти стоять разом - МОК, федерації боксу, УЄФА, ФІФА, Формула-1. Забороніть російським командам участь в змаганнях. Я нічого проти спортсменів не маю, але вони представляють режим і якимось чином пов’язані із цією війною.

Цих зусиль не буде достатньо, поки війна не буде зупинена, але важливо показати, що світ не згоден з цією війною, що світ спорту не згоден... Це дуже складний час в житті українців. Я ніколи не думав, що зіткнуся з війною", - сказав Кличко в інтерв'ю Sky Sports.

Раніше повідомлялося. що Володимир Кличко звернувся до росіян і білорусів, а також закликав громадян Європи жертвувати Україні гроші.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

особового складу - близько 9000 осіб,

танків ‒ 217 од,

бойових броньованих машин ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: