Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Чехії боротьбу з агресією РФ

Президент подякував за виняткове ставлення до українських біженців.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та подякував за підтримку в протистоянні російській агресії та виняткове ставлення до українських біженців.

Про це Володимир Зеленський написав у Twitter.

"Подякував Прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалу за підтримку українського народу в боротьбі проти російської агресії. Відзначив вагому гуманітарну, безпекову допомогу, виняткове ставлення до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Чехії. Ми справді це цінуємо!", - написав він.

Thanked Prime Minister @P_Fiala for supporting people in the fight against Russian aggression. Noted the significant humanitarian and security assistance, exceptional treatment of Ukrainians who found temporary shelter in the Czech Republic. We really appreciate it! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 29, 2022

Нагадаємо, Зеленський у розмові з прем'єром Італії обговорив систему безпекових гарантій для України.

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