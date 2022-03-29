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Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Чехії боротьбу з агресією РФ

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Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Чехії боротьбу з агресією РФ

Офіс Президента України

Президент подякував за виняткове ставлення до українських біженців.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та подякував за підтримку в протистоянні російській агресії та виняткове ставлення до українських біженців. 

Про це Володимир Зеленський написав у Twitter.

"Подякував Прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалу за підтримку українського народу в боротьбі проти російської агресії. Відзначив вагому гуманітарну, безпекову допомогу, виняткове ставлення до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Чехії. Ми справді це цінуємо!", - написав він.

Нагадаємо, Зеленський у розмові з прем'єром Італії обговорив систему безпекових гарантій для України.

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