Володимир Зеленський подякував Байдену за підписання закону про виділення Україні $12,3 млрд

Президент США підписав закон, який передбачає пакет військової та економічної допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підписання закону, який передбачає $12,35 млрд допомоги Україні для фінансування оборонних програм, а також надання потужної прямої бюджетної підтримки.

Про це глава держави написав у Twitter.

"Дякую Джо Байдену за підписання закону про виділення додаткової підтримки для України в розмірі $12,35 млрд. Напередодні законопроєкт підтримали обидві палати Конгресу США. Цінуємо цей потужний акт солідарності народу США з Україною. Та двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави", - йдеться у дописі.

Зеленський також зазначив, що закон передбачає надання прямої бюджетної підтримки Україні.

"Ця допомога сьогодні важлива як ніколи. Маємо й надалі спільно протидіяти агресії РФ!",- підкреслив він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 30 вересня, Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт, який включає додаткові 12,3 мільярда доларів на військову допомогу Україні проти російського вторгнення. Того ж дня президент Байден своїм підписом зробив закон чинним.

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