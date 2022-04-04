Володимир Зеленський порівняв владу РФ з румунським режимом Чаушеску

Він зазначив, що зараз так само неможливо переконати владу Росії і тих, хто пропагує війну в Україні.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Румунії порівняв владу РФ з румунським режимом Чаушеску.

Очільник країни зазначив, що неадекватна влада залякувала мешканців та жорстоко обманювала і змушувала їх страждати.

"1989 року нарешті завершив своє життя Ніколае Чаушеску. Довгі роки було зрозуміло, що ця людина втратила адекватність. Було зрозуміло, що він, його дружина, оточення, його "Секурітате" тягнуть вашу країну і людей вниз – до страждань, до бідності, до ізоляції не просто від усього світу, а від усього передового, що є у світі. Той режим тримався лише на залякуванні, на репресіях, на жорсткій силі та на обмані. Нічого світлого у ньому не було. Румунський народ повстав і захистив себе, врятував себе. Скинувши неадекватну владу. Бо це був єдиний шлях. Чаушеску, його дружину, оточення, його "Секурітате" неможливо було ні в чому переконати", – повідомив політик.

Зеленський зазначив, що зараз так само неможливо переконати владу Росії і тих, хто пропагує війну в Україні, віддає злочинні накази, розробляє плани геноциду українського народу та знищення держави.

"Ці люди – неадекватні. Вони втратили будь-який зв'язок із реальністю і готові пожертвувати мільйонами життів для того, щоб втілити свої божевільні ідеї", - додав Зеленський.

Також президент України додав, що у Росії відкрито закликають до геноциду через впевненість російських топчиновників, що "європейські лідери не зможуть, що вони будуть слабкими: "Що Європі не вистачить лідерства. І що європейські народи не спроможні захищати цінності, які об'єднали континент".

Володимир Зеленський звернувся до народу й політиків Румунії

Читайте також: