Володимир Зеленський присвоїв загиблому Сергію Сові звання Героя України

Після деокупації міста Ізюм у Харківській області правоохоронці виявили масові поховання мирних мешканців та українських військових.

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України старшому солдату Сергію Сові.

Відповідний указ №666/2022 оприлюднений на сайті глави держави.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Сові Сергію Олександровичу – старшому солдату (посмертно)", – йдеться в указі.

Нагадаємо, під час ексгумації тіл у звільненому Ізюмі виявили тіло загиблого українського військового з синьо-жовтими браслетами. Вбитим виявився 36-річний боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергій Сова. Тіло військовослужбовця вже передали родичам для належного поховання.

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