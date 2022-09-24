Володимир Зеленський присвоїв загиблому Сергію Сові звання Героя України

Після деокупації міста Ізюм у Харківській області правоохоронці виявили масові поховання мирних мешканців та українських військових.
Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України старшому солдату Сергію Сові.
Відповідний указ №666/2022 оприлюднений на сайті глави держави.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Сові Сергію Олександровичу – старшому солдату (посмертно)", – йдеться в указі.
Нагадаємо, під час ексгумації тіл у звільненому Ізюмі виявили тіло загиблого українського військового з синьо-жовтими браслетами. Вбитим виявився 36-річний боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергій Сова. Тіло військовослужбовця вже передали родичам для належного поховання.
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