Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції: про що домовились

Торкаючись теми ядерного шантажу Росією, президенти обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, її негайної демілітаризації.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили важливість посилення оборонної підтримки України.

Торкаючись теми ядерного шантажу Росією, обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, її негайної демілітаризації.

Про це йдеться на сайт Офісу президента.

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"Дякую за рішуче засудження незаконних референдумів і спроби анексії агресором областей України. Очікуємо на жорстку реакцію світу щодо незаконних дій Росії, зокрема шляхом посилення санкційного тиску", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій.

Після підписання президентом Росії Володимиром Путіним документів про приєднання до РФ окупованих територій України низка країн виголосили свій осуд цього рішення та свою незгоду.

Зеленський у терміновому зверненні повідомив позитивну новину з фронту

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