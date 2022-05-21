Володимир Зеленський розповів, чим пишається за три роки на посаді президента України

Президент України розповів, чим найбільше пишається за час своєї каденції до сьогоднішнього дня.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що найбільше пишається людьми. Він підкреслив, що завжди вірив в українців.

Про це він розповів 21 травня під час інтерв'ю, яке вийшло в ефірі національного телемарафону.

"Я думаю, що (за ці три роки - ред.) незмінна повага до наших людей, і це не просто банальні слова. Тому що люди, вони ж не тільки у війні, люди в мирний час, люди – це оточення. Люди, це ті, кого ти бачиш і хто за тебе, і заради кого ти. Я завжди вірив в українських людей. Завжди вірив. І ця війна, і ця міцність в об'єднанні, вона – найголовніший доказ і вже не тільки доказ моїх слів, або моєї впевненості, а доказ всьому світові, що в нас такі люди. Я цим пишаюсь", - сказав він.

Він також зазначив, що йому важко назвати якесь одне своє найбільше досягнення.

"Мені складно це сказати, правда, і завжди це для мене була велика складність, мені про себе говорити складно. Або про мої кроки, або про кроки тих, хто поруч зі мною. Мені здається, що оцінювати треба будь який результат, коли ти дійшов до кінця, і цей результат, він абсолютно зрозумілий. Якщо говорити про війну, про те, що відбулось, і як це зараз відбувається, треба дійти до кінця. І тому результат і оцінку тому, що ми робимо, як це починалось і чим це закінчиться, можна сказати тільки тоді, коли саме це закінчиться", - наголосив президент.

Нагадаємо, Олена Зеленська розповіла, як довго не бачилася з чоловіком і як змінилась їхня родина за час війни.

Чим пишається президент: інтерв'ю Зеленського 21 травня - ТСН

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