Володимир Зеленський розповів, коли запрацюють гуманітарні коридори

Головна країни наголосив, що наша допомога – уже в дорозі.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні під час виступу розповів, що сторони підчас переговорів у Білорусі домовилися про перший крок.

Так, вже сьогодні, говорить очільник країни, мають запрацювати гуманітарні коридори

"Гуманітарні коридори мають працювати сьогодні. Маріуполь і Волноваха. Щоб урятувати людей. Жінок, дітей, людей старшого віку. Щоб дати продукти харчування й ліки тим, хто залишається. Наша допомога – вже в дорозі. Усі, хто потребує допомоги, повинні мати змогу вийти. Хто хоче. Усі, хто може захищати своє місто, повинні продовжувати боротьбу. Повинні. Бо якщо всі підуть, то чиє тоді буде це місто?" – зазначив Зеленський.

Він додав, що зі свого боку держава робить все, аби домовленість запрацювала.

"Це – одне з головних завдань саме на сьогодні. Подивимося, чи можна піти далі у переговорному процесі. Молимося за наших військових. Допомагаємо нашим цивільним. Працюємо заради миру", - зазначив він.