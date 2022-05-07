Володимир Зеленський створив у Токмаку військову адміністрацію: хто її очолив

Володимир Зеленський створив у Токмаку військову адміністрацію: хто її очолив

Президент України Володимир Зеленський утворив Токмацьку міську військову адміністрацію (Запорізька область).

Військова адміністрація у Токмаку створена указом №319/2022. Також президент призначив її керівника.

Про це йдеться на сайт Офісу президента.

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, повʼязані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу", - йдеться у постанові.

Очільником Токмацької ОВА став Олександр Чуб. До цього він був секретарем Токмацької міської ради.

Нагадаємо, 7 травня помер міський голова тимчасово окупованого Токмака Запорізької області Ігор Котелевский.

Читайте також: