Володимир Зеленський у лікарні відвідав поранених захисників України: відео

Президент України подякував військовим за захист держави.

Володимир Зеленський у лікарні відвідав поранених захисників України. Він вручив їм державні нагороди та побажав одужання.

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Про це повідомляє пресслужба президента.

"Відвідав наших поранених бійців. Хлопці, швидше одужуйте. Вірю: найкращим подарунком до вашої виписки буде наша спільна перемога", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 12 березня, на фронті в Луганській області загинув полковник Валерій Гудзь. До свого підвищення, вупродовж 2017-2020 років, він був командиром 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила, яка базується у Львівській області.

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