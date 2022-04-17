Володимир Зеленський відзначив держнагородами 202 захисників України

Президент відзначив нагородами службовців ЗСУ, ГУР, СБУ та Національної гвардії.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами тих, хто захищає незалежність та територіальну цілісність української держави.

Про це він повідомив під час свого звернення.

Загалом, президент відзначив нагородами 202 захисників України. Серед них - 186 військовослужбовців ЗСУ, 13 – ГУР, двоє працівників СБУ, та один службовець Національної гвардії.

"Вже традиційно перед вечірнім зверненням я підписав указ про нагородження наших захисників. 186 військовослужбовців Збройних Сил України. 13 військовослужбовців Головного управління розвідки. Двоє працівників Служби безпеки України. І один боєць Національної гвардії", - зазначив Зеленський.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 16 квітня

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що провів 16 квітня нараду про відбудову міст та поставив завдання на першому етапі забезпечити тимчасовим житлом переселенців, чиє житло було зруйноване у війні.

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