Володимир Зеленський відзначив держнагородами 278 захисників України

Нагороди отримали військовослужбовці Збройних Сил України та Головного управління розвідки.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами тих, хто захищає незалежність та територіальну цілісність української держави.

Про це він повідомив під час свого звернення.

Загалом, президент відзначив нагородами 278 захисників України. Серед них – 269 військовослужбовців ЗСУ та 9 ГУР МО.

"Як завжди перед записом звернення, підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені ще 269 військовослужбовців Збройних Сил України та 9 військовослужбовців Головного управління розвідки", - повідомив президент.

Загалом, за 2 місяці бойових дій 9 тисяч 781 захисник України був відзначений державними нагородами. Звання Героя України присвоєно 142 українським захисникам.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 61-го дня війни

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