Володимир Зеленський відзначив держнагородами 286 захисників України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Володимир Зеленський щодня підписує укази про нагородження українських захисників орденами та медалями.

Президент України Володимир Зеленський 5 травня підписав указ про відзначення державними нагородами тих, хто захищає незалежність та територіальну цілісність української держави.

Про це він повідомив під час свого звернення.

"За кілька хвилин до цього звернення я підписав указ про нагородження ще 286 військовослужбовців Збройних Сил України. Саме на плечах цих хоробрих воїнів та їхніх побратимів тримаються зараз Україна і, якщо чесно, уся Європа", - наголосив Зеленський.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 11 672 українські захисники й захисниці вже відзначені державними нагородами за мужність і ефективний захист України.

71-й день війни: Зеленський звернувся до українців та британців

Нагадаємо, у цьому ж таки відеозверненні Зеленський повідомив, що окупанти вже пошкодили, або ж повністю знищили майже 400 медичних закладів: лікарень, пологових будинків, амбулаторій.

Читайте також: