Володимир Зеленський відзначив держнагородами 35 захисників України

Нагороди отримали військовослужбовці 19-ї ракетної бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами тих, хто захищає незалежність та територіальну цілісність української держави.

Про це він повідомив під час свого звернення.

Загалом, президент відзначив нагородами 35 військовослужбовців 19-ї ракетної бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

"Вже традиційно перед записом вечірнього звернення до вас підписав указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 35 військовослужбовців 19-ї ракетної бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. Вдячний усім нашим героям! Усім, хто став на захист нашої держави", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у цьому ж таки відеозверненні Володимир Зеленський відреагував на загибель відомого українського журналіста Олександра Махова.

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