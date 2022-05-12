Волонтери рятують тварин на Київщині і створюють нові притулки, щоб був час знайти їм господарів

Волонтери рятують тварин на Київщині і створюють нові притулки, щоб був час знайти їм господарів

У зруйнованих Бучі, Ірпені, Бородянці та Гостомелі й досі залишаються сотні покинутих тварин і багато з них поранені й потребують ветеринарної допомоги.

Зооволонтери власними силами намагаються врятувати тварин, але часто їх ніде утримувати, багато старих притулків не працюють. Тому доводиться шукати інші, або навіть зорганізовувати нові, йдеться в ТСН.

Дворічного стафорширдського бультер’єра на прізвисько Вайті зооволонтерка Софія Данилова привезла з-під Ірпеня. Молодий собака та його дворічна подружка тієї ж породи Амбер вижили під вибухами та обстрілами, але ледь не загинули від людської байдужості. Коли хазяїн собак загинув, його дружина хотіла приспати тварин, але волонтери їх врятували і тепер шукають парочці новий дім. «Вони росли разом. Ми не хочемо їх розділяти, якщо навіть нам доведеться витратити більше часу на пошук господарів. Дуже хотілося б знайти їм господарів, які візьмуть їх удвох», - кажуть волонтери.

Покинутих тварин з напівзруйнованих міст на Київщині ще багато, розповідає Софія. Притулків на всіх не вистачає, тому нове пристанище у середмісті столиці створили лише кілька тижнів тому. Софія заснувала його разом з іншими зооволонтерами. Приміщення безкоштовно надало керівництво Київського політехнічного інституту ім. Сікорського. За цей час через руки волонтерів тут пройшли понад 120 тварин з Ірпеня, Бучі, Гостомеля та Бородянки.

Тут не тільки шукають нові домівки своїм підопічним, а й, перш за все, намагаються розшукати старих господарів.

Багато тварин привозять із різними пораненнями. Як кішку на прізвисько Попіл привезли з Ірпеня з абсцесом, пухнасту прооперували і знайшли чи то осколок снаряду, чи металоконструкії.

Всі тварини, які пройшли через жах війни потрапляють у притулок у стані стресу. Багатьох доводиться буквально заново вчити довірять людям. У цьому допомагають волонтери – студенти КПІ. «Вигул тварин, прибирання, годувати, чухати пузики, вичухувати, соціалізувати... Тому що вони перелякані приїжджають, вони багато чого пережили , тому їх треба гладити, щоб вони знову звикли до людських рук», - кажуть волонтери.

Крім того студенти допомагають налагодити контакт між твариною та майбутнім господарем.

З’явився невеличкий домашній притулок на подвір’ї одного з приватних будинків, теж у столиці. Його господиня прихистила в себе чотирьох вівчарок з окупованого росіянами Херсона. Тварин звідти довелось спочатку евакуювати до Одеси, а вже звідти собак перевезли до Києва. Евакуацією організувала журналістка ТСН Юлія Кирієнко, яка сама неодноразово рятувала безпритульних котів та собак з Київщини. І навіть одного собаку забрала до себе – пікенеса Бучіка. «Я просто опубліковула пост, знайшла людину, яка перевезе, ми з ним домовилися, він поїхав забрав їх. Я не знаю, як нам це вдалося», - каже журналістка.

У зруйнованих містах залишаються сотні покинутих тварин

Одну з чотирьох вівчарок господарка будинку Юля залишила собі. Дворічному Якуту, шестирічній Квінті і восьмимісячному Непі шукає господарів. Каже, собаки з розплідника, породисті, здорові, доглянуті і дуже контактні, але потребують непростого догляду

Найближчим часом Софія Данилова планує почати евакуацію тварин з півдня та зі сходу України, а тому шукає людей, які допоможуть облаштувати нові вольєри.

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