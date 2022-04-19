Волонтер, який прикрив поранену під обстрілами в Харкові, мріє працювати на швидкій

Волонтер, який прикрив поранену під обстрілами в Харкові, мріє працювати на швидкій

Харків уже другий місяць стікає кров'ю, росіяни щодня розстрілюють центр міста

Попри всі інструкції та протоколи, волонтер товариства Червоного хреста продовжував рятувати життя пораненій жінці, навіть коли поряд вибухали снаряди. Відео мужнього вчинку хлопця з Харкова вже облетіло увесь світ.

Про сміливця в сюжеті ТСН.

На відео потужні вибухи лунають зовсім поряд, у приміщення ховаються і медики і військові, але хлопчина у червоній куртці залишається з пораненими. Він притискає бинт жінці до рани, щоб вона не стекла кров’ю.

Волонтеру Денису Петренку 25 років, з яких 7 - волонтерить. Учора цей хлопець випадково опинився в епіцентрі вибухів. Першим підбіг до поранених і почав надавати допомогу. Разом з медиками швидкої приїхали журналісти агенції «Асошейтед Прес», вони й відзняли відео, яке стало знаменитим. Тепер про українського волонтера Петренка знає увесь світ.

Молодий волонтер не побіг в укриття як усі, тим більше, що за усіма протоколами він просто мусив це зробити, а залишився із пораненою. «Я вже тримав рану і хоча там уже був накладений турнікет, та все одно треба було рятувати життя, один з основоположних наших принципів – гуманність», - каже Денис.

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Волонтер не просто не кинув поранених, він ще намагався прикрити жінку від осколків, також він попросив її прикрити голову сумкою. Каже, під час такого обстрілу це максим, що можна було зробити. Петренко має медичну освіту, його мрія - робота на швидкій допомозі. «Закінчив медичний коледж, приїхав сюди, думав працювати на швидкій, але через деяку ситуацію зі здоров'ям сказали - тільки після війни, коли ти пройдеш медогляд», - розповідає Денис.

Найближчими днями він планує нарешті взяти відгул і провідати поранених чоловіка та жінку. Щоб переконатися, що з ними все добре.

На місці, де Денис рятував життя пораненим, нині тут уже прибирають наслідки обстрілу. Харків уже другий місяць стікає кров'ю, росіяни щодня розстрілюють центр міста, приватний сектор, руйнують будинки і навіть церкви, випалюють цілі мікрорайони.

Волонтер Товариства червоного хреста продовжував врятував життя пораненій жінці під снарядами

Ворог намагається залякати мешканців міста, але щодня на вулиці виїжджають волонтери, які розвозять гуманітарну допомогу, пожежні гасять палаючі будинки, медики рятують життя пораненим. Харків'яни показують ворогові - вони не бояться.

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