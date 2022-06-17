Волонтерам доводиться вмовляти людей виїздити із гарячих точок, погоджуються частіше сім'ї із дітьми

З-під обстрілів на Донбасі до столиці сьогодні волонтерам центру «Спасемо Україну» вдалося вивезти 7 родин із дітьми, яким надали притулок, необхідну підтримку й допомогу.

Та попри заклики і місцевої влади, і волонтерів покинути міста, де вже точаться бої, люди все ще неохоче залишають свої домівки, йдеться в ТСН.

Вони розглядають Київ з вікна свого евакуаційного буса. Пані Тетяна каже - рада нарешті уперше побачити столицю, шкода, що саме за таких жахливих обставин. Але думки все рівно про дім у Соледарі. Звідти волонтери вивезли їх до Дніпра, сьогодні родина прибула до столиці. І хоча їхнє місто російські військові обстрілюють вже не перший тиждень, родина до останнього сподівалася, що рідну домівку покидати не доведеться.

«Там стріляють кожен день, то ми ніби звикли. Нас і бомбили авіаударами, ми у підвалі жили», - каже переселенець Дмитро.

У підвалі з немовлям їм довелося просидіти 8 днів поспіль. Та коли прилетіло просто в сусідню будівлю, усвідомили - чекати вже немає чого. «У нас за 20 метрів розбомбило клуб, вилетіло все, що можна – з рамами, лутка з дверима», - розповідають люди.

«Це стосується більшої частини населення - ніхто не хоче виїжджати зі свого будинку, вже якось так зручно - це свій будинок, своє рідне і не хочуть кидати. Ті, хто виїжджає, то з відчаю, вже немає засобів існування, вже це перемагає страх. Щоб вижити - треба тікати», - каже громадський діяч Микола Кулеба.

Виїхати батьки наважився лише через дітей, яких у нього четверо, найменьшій лише 4 місяці. Із собою у них усього кілька валіз із їхнього минулого життя. І хоч важко тягти кажуть, хотіли привезти із собою бодай якогось домашнього затишку. «Всі діти, які сьогодні в Україні, вони травмовані цією війною. Ті сім'ї, які були під обстрілами і діти особливо можуть мати досить серйозні проблеми зі здоров'ям», - додає Кулеба.

Поки родини прихистять на три місяці в готелі.

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