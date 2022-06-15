Волонтерці із Бахмута вдалося виїхати зі своїми 24 котами і двома псами, та найважче дався пошук житла

24 коти та дві собаки вивезла з-під обстрілів у Бахмуті волонтерка Вікторія Чернецька.

У 2014 Вікторія вже тікала від війни з Горлівки, зараз їй довелося втратити дім вдруге. Нині і тварини, і волонтерка в безпеці та обживаються на Київщині, йдеться в ТСН.

Тікаючи з охопленої війною Горлівки у 2014 вона поїхала до Києва, там і почала рятувати тварин. «Перший собака - Бірьоза, я підгодовувала, вона настільки прив’язалась, що мені хотілось її забрати», - розповідає жінка.



Минулого року Вікторія вирішила повернутися на Донеччину і купила будинок в Бахмуті. «На той час в мене їх було 16, там підібрала, там підібрала, там підкинули, я намагалась влаштувати їх в сім’ю, але це складно, тому лишилися зі мною», - каже Вікторія.



Ще 6 безпритульних котів у свою і так велику сім’ю вона забрала вже на новому місці. Але не минуло й року, як її знову наздогнала війна. «Вранці, в обід і ввечері в нас обстріли йдуть. І бах-бах-бах, буває бахає, що будинок підскакує. А коли біля нас бахнуло, вони всі сховалися, а собаки дуже боялися, весь час до мене тулилися», - пригадує Вікторія.



Виїхати з-під обстрілів з майже трьома десятками тварин їй допомогли волонтери. А далі вся велика сім’я Вікторії шукала новий дім.«Спочатку пропонували, а потім: «Ой, скільки котів», це був найгірший варіант, він нас і прийняв», - показує жінка новий прихисток.

24 коти і 2 собаки - волонтерка зуміла врятувати з окупації і себе, і тварин

Зупинилась вона в одному з сіл, за майже сто кілометрів від Києва. У будинку, що дістався від далеких знайомих, немає ні газу, ні води. Радіє, що волонтери подарували готовий корм для тварин, сама ж перебивається не хитрими стравами. Вікторія вчиться пристосовуватись і каже, інакше ніяк, бо вони сім’я.

Нині Вікторія не припиняє шукати дім у який б її з тваринами прийняли, хоче відновити роботу юриста, мріє аби закінчилась війна і вони всі змогли повернутися додому. « Хочеться, щоб кожен взяв про одному коту з вулиці, по собаці з вулиці, з притулку. Якби кожен взяв одного з вулиці, їх б там не лишилось», - переконана жінка.

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