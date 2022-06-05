Волонтери із Польщі привозили гуманітарку на звільнену Київщину, а тепер рвуться до Харкова

Волонтери з Польщі постійно їздять на звільнені території, аби допомогти людям, які пережили пекло.

Вона українка Настя, він поляк Павел - подружжя підприємців, коли почалась війна на Батьківщині дружини, одразу почало допомагати українцям. У себе вдома поселили 17 біженців, а ще із сусідньої Польщі постійно їздять в Україну з волонтерською допомогою, йдеться в ТСН.

«Все, що потрібно: їжа, цукерки, фрукти. Максимально можна провозити тону триста, а я загрузив дві. Навіть на митниці сказали, то вже забагато завантажили, але пустили», - розповідає чоловік.

Вирішили, що треба їхати, коли побачили, які жахіття росіяни робили на Київщині.

«Я був на роботі в Колезі. Зателефонувала дружина у сльозах, каже, що в Сарни привезли дітей з Бучі і вони побиті, без зубів. Як я побачив ті фото, вирішив, треба їхати», - пригадує Павел.

Перші буси завантажили своїми силами, а коли гроші закінчились, приєдналася польська спільнота. Вперше привезли допомогу до Бучі. «Ми просто поїхали в центр. Їхав хлопчик на ровері, може років 10-9. Я його зупинила і спитала, чи є ще дітки, кажу, позбирай їх, привезли допомогу. І може через хвилин 5-10 біля бусу вже було дуже багато людей. Люди стояли в черзі, дякували, хто плакав», - пригадує Настя.

Наступні рази заїжджали ще й до сусіднього Ворзеля, бо познайомилися з місцевим служителем церкви Володимиром Великим. «Зараз багато людей приходить. В загальному близько 500 приходить. На початку менше було, а тепер люди повертаються, роботи немає, магазини ще не всі працюють і людям треба щось їсти», - запевняє чоловік.

Подружжя волонтерів з Польщі поселили вдома 17 біженців і постійно їздять в Україну з допомогою

За їжею до цього пункту видачі у Ворзелі, приходить і Людмила Василівна. Вона два місяці була в окупації. Каже, окупанти відібрали майже всю їжу, що була в хаті.

«Їсти хотіли, у відеречці сало було, взяв сало і три картоплини і пішов. Не лишалося нічого, тільки вермішель, але зажарки ніякої не було», - розповідає жінка, яка запевняє, що без волонтерів би не вижили.

Саме тому Настя та Павел планують повертатися до України з допомогою знов і знов. «Я хочу до Харкова, але Настя мене не відпускає», - каже Павел.

Водночас, поляки в біля посольства Угорщини у Варшаві показали справжнє обличчя Орбана. Там відбулася театралізована акція на знак протесту проти позиції угорського прем’єра, який блокує санкції проти Росії.

Перформанс провели на фоні імпровізованого трубопроводу «Дружба», яким замість нафти символічно тече українська кров. Дійовими особами перформансу були Орбан, Путін, патріарх РПЦ Кирило. Вони обливалися вином і танцювали на кістках українців. Саме такою бачать політику Орбана активісти, що влаштувати акцію протесту.

Орбан обливається вином і танцює на кістках українців: акція біля посольства Угорщини в Польщі

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