Волонтери на Чернігівщині навіть платять, щоб мати змогу допомогти розбирати завали в спалених селах

Група ентузіастів узялася допомагати жителям селищ Чернігівщини, які постраждали від російської окупації.
Молоді хлопці та дівчата приїздять до власників поруйнованого житла і разом з ними - наводять лад на подвір’ях, йдеться в ТСН.
Іще на під’їзді до села Лукашівка промовисто сигналізують - тут були росіяни. Їхні сліди тут усюди, навіть в сторічній сільській Вознесенській церкві, яка встояла під час Другої світової війни.
Саме це місце зустрічі обрали і волонтери, які приїхали розчищати Лукашівку. Люди, які зібрались через соцмережі абсолютно різних професій – ІТівці, медійники, музиканти, фітнес-тренери. Вони ділиться на команди, в кожної повязка певного кольору, і по черзі отримують будівельні інструменти.
Група зелених сьогодні працює на обійсті пані Ірини. Після російської навали тут усе перетворилося на кіптяву та руїни, які треба розібрати.
Цеглу сортують - ту, що вціліла складають окремо, для майбутнього будівництва. Пошкоджену - на сміття. Вже за кілька годин волонтери гуртом майже повністю розчистили подвір’я. «По-перше, працювати - це приємно, по-друге, допомагати людям - це приємно і по-третє, в дуже гарній компанії - це теж приємно», - кажуть волонтери.
Власниця будинку навіть не уявляє, скільки б це все довелося робити самотужки. І обіцяє віддячити робітникам своїми фірмовими варениками. «Вони розквітають, готують нам їжу, кажуть: «ой, дякую, приїжджайте на пиріжки» і нам це дуже приємно», - каже співорганізатор ініціативи “Repair together” Дар’я Косякова
Подібні толоки проводять щодва тижні, навіть самі платить за участь. Гроші йдуть на інструменти, матеріали і харчування. Нині ж організатори саме намагаються залучати до справи гроші компаній-спонсорів. Прибирання триває два дні. Добровольці ночують в наметах і кажуть, хоч фізично це доволі складно, але думки в цей час - повністю відпочивають від війни.
«За ці багато днів війни - найкращі дні, найспокійніші - це після такої роботи. Ти не маєш всередині ніяких думок крім великого бажання допомогти», - кажуть волонтери.
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