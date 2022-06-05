Волонтери на Дніпропетровщині відновили покинуту 30 років тому пекарню і тепер власний хліб роздають безкоштовно

Волонтери на Дніпропетровщині відновили покинуту 30 років тому пекарню і тепер власний хліб роздають безкоштовно

Починали з роздачі допомоги переселенцям, яку приносили люди, а перетворились на повноцінний волонтерський хаб із власним виробництвом.

В селі Орлівщина на Дніпропетровщині змогли відновити пекарню, яка понад 30 років не працювала. І тепер годують хлібом переселенців та військових, йдеться в ТСН.

За процесом уважно стежить Микола - переселенець із Попасної. Каже, радий, що може допомогати людям, бо колись працював на хлібзаводі. «40 хвилин вистоюється опара, вімішуємо тісто, розпалюємо печі, мажем форми, чекаєм поки вийде тісто», - розповідає чоловік.

А доки підходить тісто, слід добре витопити піч, яка єдина, що вціліло у цій пекарні за понад 30 років запустіння. Що приміщення вдасться відновити, не вірив ніхто, бо не було ні вікон, ні дверей. Усе полагодили та позносили місцеві.

«Добрілюди допомогли тістомішалкою, допомогли і столами всім. Головне – це люди, наші працівники, які вже 3 місяць безкоштовно тут працюють. Хто його знає, що буде завтра. Завтра не буде ні електроенергії, ні газу. А ми зможем випікати хліб», - твердять місцеві.

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За один разу тут випікають одразу 50 буханців, які везуть переселенцям з Харкова, Рубіжного, Попасної, а ще військовим та теробороні.

А починалось усе ось на невеличкій кухні, де місцеві господині трудились по 12 – 14 годин. Бували дні, коли годувати доводилось до 700 утікачів від війни.

«Борщі варили, капусняки, каші, картошку, макарони, все що швидше. І бувало так, що тільки прибіжать, кажуть, що їдуть люди, треба швиденько», - каже кухар Ольга.

До війни завідувачка кафедри прикладної математики, а тепер ще й волонтер Олена Здвижкова розповідає як утворився їхній штаб. «Прості люди принесли сюди речі, засоби гігієни, консервацію, вона тут ще є, все, що було по підвалах. А потім вже почали підтягуватись фермери, в великих кількостях», - розповідає вона.

Тож треба було виходити на новий рівень. «Ми зрозуміли, що не просто треба діставати десь продукти і роздавати, а ще й вироблять самим», - каже Василь.

Хліб печуть, тушкованку крутять – селяни воскресили стару пекарню і годують військових

Так виник новий напрямок, патріотична тушкованка для фронту. Тепер виготовляють до тисячі банок щодня - доправляють на передову. А ще везуть допомогу, до міст, де тривають бої. «Коли почали вивозити, зрозуміли, що люди там збираються, на тих пунктах збору, везли їм туди гуманітарну допомогу», - розповідає керівник волонтерського центру Олександр Щербина.

А повертаючись назад, забирали людей. Цей волонтерський штаб вивіз з-під обстрілів близько чотирьох тисяч люду і продовжує вивозити. А щоб усіх нагодувати, планують зайнятися ще й вирощуванням птиці.

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