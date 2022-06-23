Волонтери на Київщині бачать збільшення покинутих тварин, які блукають голодні і поранені

Волонтери на Київщині бачать збільшення покинутих тварин, які блукають голодні і поранені

Волонтер Віталій урятував десятки поранених і голодних котів і собак у Макарові.

На четвертий місяць війни чотирилапих, які потребують опіки, лише додається, але більшає і зворушливих повернень до господарів, йдеться в ТСН.

«Жила бабуся, яку вбило снарядом в неї залишилась собака, не дамо йому загинути», - закликає на відео з телефону волонтера Віталія з Макарова, коли він приходив сюди у перші дні.

«Пам’ятаю вона була привязана, тут погреб, прохід на город, не знаю як вона вижила. Гільза ще лежить, ось осколки. Я годував собаку, поки не приїхали не забрали її», - пригадує волонтер.

Нині пес у клініці, з родичів забрати ніхто не зголосився. Собаку прооперували і шукають господаря.

В сусідньому дому, а точніше його залишках, Віталій знайшов кволого чорного лабрадора, але виявилось, що він не з цього двору, а просто заблукав.

«Потім він захворів. Не їв, лежав і воду перестав пити», - каже Віталії і пригадує, як для порятунку чотирилапого волонтери Макарівщини розвернули цілу спецоперацію.

Пса відвезли до Києва, в клініці діагностували знесилення та витягнули 25 кліщів. Тоді свого улюбленці у соцмережах і розпізнала господиня. Вона не стримує емоцій і вдячності.

Пані Неллі пояснює як загубила улюбленця, коли втікала з чоловіком у розпал обстрілів Макарова. «Такі обстріли були, що ми під цими кулями ледь вискочили, через городи поскочили», - розповідає жінка.

Вони не втрачали надії знайти свого Блека. Він для них більше ніж домашній улюбленець - його маленьким цуценям додому приніс їм єдиний син, який помер від онкології, за два роки до війни.

Нині Блек у своїй будці, у домі який вцілів, але пошкоджений російськими ракетами.

Повернутись додому так щастить не всім підопічним Віталія. Сторожового пса Річарда знесиленим він забрав з руїн великого будинку після бомбувань. Господарі тримали собаку у гаражі, а потім від нього взагалі відмовились. «Я його не віддам, бо вони жорстоко поводились із ним, кажуть сусіди, що його хотіли застрелити. Я його віддам, а вони його застрелять? Я йому збудував вольєр», - каже волонтер.

Агресивний до чужих - Річард послушний з Віталієм, ніби відчуває, хто його врятував від війни.

Віталій наразі планує звести ще один вольєра, для новачка - рудого маламута з Макарова. Еліс один рік, але вже бачила війну, була налякана ракетними осбтрілами і поранена осколками ракети. За весь цей час вона багато разів втікала, служила в теробороні і ось уже місяць живе у волонтера Віталія.

Зворушливі історії: як волонтери рятують тварин, яких з господарями розлучила війна

Еліс увесь час поруч Віталієм. Іноді навіть ходить разом з ним годувати інших сусідніх собак, господарі яких з малими дітьми втікали від окупації та обстрілів.

Волонтер каже, не планував, що будуватиме притулок тваринам, але війна усе змінила. Тих кого він врятував уже не може залишити просто на вулиці.

Волонтер продовжує годувати тварин, але не завжди є достатня кількість фінансів на це, тож буже радий допомозі 5375 4141 3419 5030 Сіренко Віталій Миколайович

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