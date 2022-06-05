Волонтери створюють для передової унікальні авто, за якими вишиковуються черги

В українському тилу взялися майструвати та ремонтувати фронтові автівки, а хтось виготовляє Баггі з нуля, чи переробляє старі радянські машини.

Військові за такою саморобною технікою буквально шикуються у чергу - настільки вона їм потрібна. Головна проблема - гроші на запчастини та матеріали, йдеться в ТСН.

Перш ніж Баггі вирушить на фронт, майстри особисто його тестують. Машина не їде – летить бездоріжжям. Перший Баггі Володимира Садика був для сімейних розваг, та коли почалося повносмаштабне вторгнення рашистів, чоловік вирішив переобладнати його для передової. Прохідність і швидкість у його саморобних авто, каже, кращі ніж у заводських позашляховиків. А усі запчастини – з радянських "Жигулів".

«В таких умовах, як для снайперів, ДРГ, ССО, розвідка, які мають переміщатися в неочікуваних місцях, труднодоступних, то від цього вони просто в захваті, вона маленька, її непомітно, накривають масксіткою , її взагалі з 30 м непонятно, що це таке», - каже волонтер.

Бійці цей Баггі оцінили, підприємця просто завалили проханнями зробити ще і ще. І тепер в його гаражі справжній конвеєр.

А у Коломия на фронтовий всюдихід Ярослав Павлюк з помічниками переробив стару дев’ятку. З легковика познімав усе зайве - дзеркала, вікна, двері. Підняв кузов, а заради кращої прохідності посилив ходову. «Потрібна рульова, ходове і мотор. Все решта - двері, вікна - це все зайве. Бо машина, вона створювалась для того, щоб швидко, незамітно забрати з лінії вогню пораненого, для розвідників, снайперів», - каже Ярослав.

Наступного разу Ярослав перероблятиме стареньку «Ниву» на повнопривідний всюдихід. «Щоб якомога тихіша була, бо гуркіт мотору має дуже велике значення на передовій», - переконує він.

У Вінниці ж Денис Романовський машини для фронту ремонтує вже 8-мий рік і це попри те, що сам незрячий. Зараз з друзями в гаражі фактично живе. Чоловік зібрав навколо себе чи на найкращу команду міських автомайстрів. «Ми туди самі їздимо, в Польщу, там забираємо, тут ремонтуємо і самі відвозимо. У нас класна команда, налагоджено все», - кажуть волонтери.

А на Волині авто для фронту ремонтують цілим автоклубом. Прикутий до візка Валентин Шабунін свого часу спеціально створив машину для людей з інвалідністю. А нині виявилось - такі машини потрібні на передовій. «У кожного свій фронт. Це наш фронт, скажемо. Ми робимо, щоб люди мали на чому їздити, виконували бойові завдання», - каже Валентин.

Нині майстри пораються біля "волинянки", яку притягли із обстріляного рашистами Макарова. На машині, кажуть, живого місця не було, але найближчими днями вона знову повернеться на передову.

А ще тут виконують особливі замовлення - переробляють машини для військових, які після важких поранень продовжують захищати Україну. «Воїни є з ампутацією, з одною ногою. Педалі переробляли під ногу діючу», - розповідає волонтер.

У майстрів з різних куточків країни одна на всіх мрія - аби українські захисники чимшвидше повернулися додому з перемогою живими і здоровими.

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