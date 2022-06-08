Волонтери власноруч відновили сторічний будинок на Буковині, щоб заселити в нього переселенців

До війни інженери та програмісти, а тепер волонтери-будівельники - у Чернівцях переселенці взялися ремонтувати сторічний будинок, щоби поселити там тих, хто тікає від війни.

Житло людям надали безкоштовно, а будматеріали жертвують благодійники, йдеться в ТСН.

Віталій клеїть шпалери у спальні, хоча він працює в ІТ, та тепер опановує нові інструменти. «Був невеликий досвід, коли ми робили це в себе вдома, коли будували свою оселю», - розповідає волонтер.

Свою квартиру у Харкові Віталій полишив, коли почалася війна. З власного досвіду знає, як важко зараз знайти житло, тому одразу погодився на цей проєкт - створити нову домівку для тих, хто тікає з-під обстрілів. А разом з ним за ремонт 100-літнього будинку взялися ще десяток переселенців і місцевих активістів. «Нас тут працює багато людей, хтось був лікарем, хтось був журналістом, я вчусь на архітектора. Ми декілька разів переклеювали шпалери, але ми їх поклеїли. Головне – бажання», - каже координатор громадської організації «Let’s do it Ukraine» Іларіон Габор.

Нині у кожному куточку оселі кипить робота. «Найважча робота тут вже була зроблена, вона була важка фізично – це заливати бетон. Тут не було підлоги», - кажуть волонтери.

Будівля ще австрійська, пустувала два десятка років, аби привести їй у придатний для життя стан, потрібно чимало зусиль. «Стіни в жахливому стані. Ми багато стін оббили від старої штукатурки. Автентичні меблі ще австрійської забудови, ми можемо просто відреставрувати та залишити як є. Вони створюють певний дух в цьому будинку», - кажуть благодійники.

Ремонт починали з нульовим бюджетом, та потім з матеріалами почали активно допомагати благодійники. Та й саме приміщення надав небайдужий чоловік, який нині перебуває за кордоном. Невдовзі у цьому будинку переселенці зможуть не тільки жити, а й працювати. «Тут буде місце для проведення лекцій, для особистої персональної роботи, сісти за ноутбку, взяти фліпчарт», - переконує керівник громадської організації Семен Кошоватий.

Аматорський ремонт: у Чернівцях лаштують сторічний будинок для переселенців

Заселять сюди спочатку 20 людей. Згодом, планують переробити горище у кілька окремих кімнат і кількість пожильців збільшиться вдвічі. Ремонт тут закінчать вже за тиждень, тож волонтери вже взялися за пошук меблів та побутової техніки.

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