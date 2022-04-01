Волонтери закликають допомогти військовим із габіонами для укріплення постів

Потрібен метал і тканина, які стають в дефіциті.

Волонтери по всій Україні шукають метал та тканина, аби потім власноруч виробити для наших воїнів габіони. Це така захисна конструкція, яка слугує захистом військових і на блок-постах і на передньому краю фронту. Ефективність захисту навіть від гранатометних обстрілів, бійці перевірили іще на початку війни на Донбасі. Втім, сьогодні через брак матеріалів таких габіонів, вкрай не вистачає на всіх гарячих точкам України. Тому всім, хто має можливість допомогти із матеріалами, волонтери просять якнайшвидше допомогти. Адже це врятує життя наших захисників.

Про це йдеться в ТСН.

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Вже десята за день готова до захисту бійців оборонна споруда, зроблена волонтерами Київщини. На перший погляд ця звичайна сітка із матерією не викликає аж такого захисту, як броньовані пластини. Але наповнені піском такі захисні конструкції - сьогодні ефективно захищають наших воїнів. Оскільки витримують ці габіони не лише автоматні та кулеметні черги, а навіть постріли із гранатометів. «Ми їх ще в 14 році використовували на позиціях. Вистріл СПГ він не пробиває цю конструкцію, тобто оцю товщину – з іншого боку виходу не буде… Потрапляє в цю конструкцію, а з іншого боку люди цілі», - розповідає волонтер.

Перед тим, як відправити габіони військовим, волонтери перевіряють на стійкість до обстрілу кожну партію габіонів - розстрілюючи їх з гранатометів з різних ракурсів. І якщо деякі осколки гранати таки проб'ють спеціальну матерію, то далі залишаються у піску. Це підтверджують і військові, які потрапляли в них під гранатометний обстріл. Тут, бетонні захисні блок-пости, які здебільшого розташовані і на на оборонних позиціях і при в'їзді у міста та села - значно поступаються габіонам.

Волонтери по всій Україні шукають метал та сітки для габіонів, яких бракує в гарячих точках

«Цю річ дуже швидко можна розгорнути, мінімум людей. Машина підвезла пісок, фронтальний погружчик насипав пісок – за 2 години ця штука стоїть. І вона може зберегти набагато більше життів, ніж бетонні блоки із піском, це врази. Бо бетонні блоки розлітаються», - каже волонтер Ярослав.

Вільних рук на виготовлення таких габіонів поки вистачає, а от матеріали потроху закінчуються, кажуть волонтери. Адже сьогодні метал у великій кількості йде і на виготовлення протитанкових їжаків. "Підключили багато волонтерів з місто і областей України, вони просять там, щоб відправляли, там є схеми, там є конструктив, як його робити і вони працюють", - пояснює Ярослав.

«Вони всі готові це робити на волонтерських засадах – єдине, що потрібно – це сітка, геотканину ну і пружину, яка робиться з проволоки. Так це дорого вартісна конструкція, тому що метал дорого коштує, геотканина теж недешева», - додає волонтер Андрій.

Цю партію із протитанковими їжаками та габіонами волонтери погрузили і нині вони прямують на найбільш небезпечні оборонні позиції.

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