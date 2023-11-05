Волонтерка Берлінська розповіла, як українці можуть бути залученими до війни: "Росія вміє грати довго"

Відома українська волонтерка, ексвійськова Марія Берлінська вважає, що кожен українець повинен бути залученим до війни з Росією. Вона наголосила, що Росія розраховує на довгу війну.

Про це вона сказала в інтерв'ю ютуб-каналу "Пряма червона".

"Кожен повинен це робити. Я дуже поважаю роботу українських волонтерів, які це популяризують. Я вважаю, що цього має бути більше. Я мрію про час, коли на кожній українській кухні будуть збиратися дрони, коли FPV зможе робити кожен старшокласник. Коли кожна бабуся називатиме свого котика "Мавік", а собаку "FPVішечка" - це буде народне визнання та розуміння", - пояснила вона.

Волонтерка додала, що у Росії школярів готують до війни і в Україні це повинні розуміти.

"У Росії на федеральному рівні ухвалено навчальну програму, яка передбачає підготовку старшокласників до володіння технологій. Вони готують своїх дітей до війни, Росія вміє грати довго. Це жорстокий реалізм", - сказала Марія Берлінська.

Нагадаємо, Берлінська розповіла про війну дронів і проблеми України.

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