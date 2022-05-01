Волонтерка із Вінниці прихистила у себе 30 покинутих тварин із "гарячих" точок, тепер шукає їм господарів

20 котів і десяток собак господарі, яких тікаючи від війни кинули, волонтерка із Вінниччини прихистила у себе.

Юлія Бартащук не просто забирає покинутих чотирилапих, а й стерилізує, лікує і шукає нових відповідальних господарів, про це йдеться в ТСН.

Обгорілого, обдертого і голодного –колись білосніжного кота знайшла переселенка із Херсонської області. Де його господарі і чи взагалі живі - невідомо. Жінка тікала з під обстрілів і заодно підібрала чотирилапого, нині він у ветклініці на Вінниччині

Хворого, наляканого і виснаженого кота після усіх щеплень до себе забере Юлія Бартащук, яка опікується тваринами, які залишилися без господарів. Знає багато прикладів, коли можливість забрати домашніх плеканців із собою у людей була, але вони цього не зробили. «Я не розумію тих людей, які набирають купу речей матеріальних, одягу, взуття, а живу тваринку, свого члена сім’ї залишити на голодну смерть, зачиняти в квартиру, чи просто на вулиці кинути», - каже Юлія.

Вісім кішок і великого пса до неї привела знайома, а сама мала відвести доньку до польського кордону і повернутись, але коли на дзвінки перестала відповідати, Юлія зрозуміла, своїх улюбленців власниця просто кинула. «Я з нею зв’язувалась, вона не відповідала, що вона повернеться і що мені з тваринами робити. Вона читала і не відповідала, я зрозуміла, що вона виїхала взагалі», - каже волонтерка.

За кілька днів волонтерка прилаштувала кількох пухнастиків. Залишились тварини, яких треба підлікувати. «Вона була віддана мені з травмованим очком, то ми накупували ліки, хочу повернути їй око, то ми лікуємось вже тиждень і я також буду прилаштовувати», - каже дівчина.

«Люди виїхали, і лишили її собачку на свою маму, яка тварин не любить і почала перекидати собаку через паркан сусідам, на вулицю, і мені сусіди зателефонували, щоб забрати», - розповідає вона також історію песика Боні.

Скільки нині тварин, яких господарі залишили на трасах, вокзалах чи у покинутих квартирах, порахувати неможливо, кажуть зооволонтери. Тож не втомлюються їх підбирати. З трьох десятків котів та собак , яких врятувала Юлія, шестеро вже мають нові родини.

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