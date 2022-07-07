Волонтерська група з Києва перетворилась на справжній цех із виготовлення сухих борщів на передову

У Києві волонтери роблять сухі борщі, фасують їх в упаковки і передають на передову. Таку технологію приготування називають "коломийською», бо саме звідти почалося виробництво перших партій сухого борщу, який не треба варити.

Київські волонтери ідею підхопили і, крім червоного борщу, вже заготовляють іще й зелений, гороховий суп та розсольник, йдеться в ТСН.

Теперішнє виробництво виросло з маленької кухні, на якій поралося не більше 5 людей, розповідає Таїна, яка згуртувала всіх довкола. «Зараз уже не порахую. 150 - 200 людей у нас сушать овочі по Києву і Київській області. Передають нам, ми збираємо, мелемо, дрібнимо, фасуємо», - розповідає координаторка групи "Борщ для ЗСУ" Тійна Коротаєва.

Селяни передають м'ясо і зелень, фермери - овочі. Допомагають волонтери і підприємці. Приміщення на одному зі столичних ринків їм теж надали безкоштовно. «Це такий великий мурашник. Кожен, хто про нас дізнається, кожен хоче чимось допомогти, зараз допомагає дуже багато людей», - кажуть волонтерки.

У березні вони починали зі ста упаковок, а нині наростили свої потужності. І сьогодні беруться побити власний рекорд - нафасувати півтори тисячі упаковок, а це 9 тисяч порцій борщу. «Будемо фасувати ще більше, аби були продукти. Дуже багато розходується, бо на одну фасовку, наприклад, на 500 пакетів треба 200 кілограмів сирого м'яса, 300 кілограмів сирої капусти», - кажуть у групі.

Рецепт, за яким готують цей борщ, називають коломийським, бо саме там з'явилися перші партії борщу, який навіть не потрібно варити. Лише залити окропом. Таку рецептуру розробила Ганна Янковець. У 14-му жінка була вимушена покинути рідний Донецьк. А з початку повномасштабного вторгнення їй довелося виїжджати вже з Києва. І щойно приїхала до Коломиї, одразу взялася за борщ для українських захисників.

«Від першого разу ми вгадали з пропорціями, бо ми їх теж підбирали, їх не було готових. Я приблизно так, з досвіду, з перерахунку на сирі овочі, пропорції підібрала і діти були здивовані, бо все вийшло з першого разу і це було дуже смачно», - каже волонтерка Ганна.

Подібні борщі готують також на Полтавщині, Сумщині, Закарпатті, Волині та Івано-Франківщині. Київські волонтери надихнулися і розширили свій асортимент - почали готувати ще й сухі грибний та гороховий супи, розсольник і зелений борщ. «Нам так і кажуть військові, що як удома побували», - твердять волонтерки.

До кожного пакування вкладають дитячі малюнки. Наступного дня всі ці коробки вже поїдуть на Схід, а волонтерки одразу ж візьмуться готувати наступну партію на передову.

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