Волонтери під вибухами врятували з Костянтинівки двох стареньких, заблокованих у будинку (фото, відео)

Мешканці Костянтинівки, яких врятували волонтери / © Гумнітарна місія «Проліска»

У Костянтинівці Донецької області волонтери врятували чоловіка і жінку похилого віку, а також їхнього кота. Мешканці опинилися заблокованими на сьомому поверсі будинку після обвалу частини підʼїзду внаслідок влучання російського КАБу.

Про це повідомили волонтери гуманітарної місії «Проліска» та волонтер Богдан Зуяков.

Літнє подружжя з Костянтинівки три дні сиділи на сьомому поверсі заблоковані після того, як частина їхнього підʼїзду впала через влучання ворожої керованої авіабомби. На щастя, чоловіка та жінку врятували волонтери. Це стало чималим випробуванням, адже відбувалося під кружляння ворожих дронів та роботою російської артилерії, гриміли вибухи.

Волонтери три години спускали жителів будинку на нижні поверхи, щоби нарешті звільнити їх із заблокованої квартири. Разом із мешканцями врятували і їхнього кота.

Порятунок мешканця зруйнованого будинку в Костянтинівці / © Гумнітарна місія «Проліска»

Зруйнований будинок у Костянтинівці, з якого врятували чоловіка і жінку / © Гумнітарна місія «Проліска»

«Відео всього не передасть, але найголовніше — ми змогли врятувати людей! Три дні порятунку, три години альпінізму, схованок від пролітаючих дронів та ризику залишитись там назавжди. Люди в безпеці, котик також з ними. Сергій, який зробив цей порятунок можливим, — це справжній Герой!» — повідомив на своїй Facebook-сторінці Зуяков.

Він також опублікував відео порятунку людей із Костянтинівки. На ролику волонтер розповів, що рятувальна операцій коштувала «дуже дорого і фізично, і морально». На кадрах видно, як мешканців квартири пожежною драбиною через балкони спускають з верхніх поверхів на нижні.

«Так, бабусю, кидаємо все! Нема будинку більше!», — кажуть волонтери на відео.

На ролику також видно численні зруйновані житлові будинки та авто на дорогах. Частина з них згоріла або ж догорає просто в момент, коли відбувається евакуація цивільних.

Дата публікації 11:19, 12.11.25

До слова, військовий експерт Іван Ступак прогнозує, що Росія, найімовірніше, націлиться на Костянтинівку після можливого захоплення Покровська. Він заявляє про 95% ймовірності, що саме Костянтинівка стане наступним містом, де противник спробує прорвати оборону. Далі можливими цілями стануть Краматорськ і Слов’янськ.