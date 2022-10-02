"Вона кудись випарувалася": у Росії шукають 1,5 млн комплектів зниклої військової форми

Ніхто з військового командування не може відповісти, як зникла настільки велика партія екіпірування.

На складах пунктів прийому особового складу Збройних сил РФ кудись зникли 1,5 млн комплектів військової форми.

Про це повідомив депутат Держдуми від Забайкалья Андрій Гурулєв.

"У нас сьогодні проблеми то з формою, то ще з чимось. Воно все було, воно кудись випарувалося? Це ніхто ніде ніяк нічим не може пояснити!", – нарікає політик.

Гурулєв зазначив, що звільненого з посади генерала Дмитра Булгакова, який відповідав за цю ділянку, не варто переводити на нову роботу. Принаймні поки той не пояснить "диво зі зникненням" військового умундирування.

Нагадаємо, росіянка у розмові з чоловіком-окупантом розповіла, як у РФ відбувається мобілізація. Жінка стверджує, що половина чоловіків втекла з Бурятії, а воєнкоми призивають чоловіків, яким по 60-65 років.

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