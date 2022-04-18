"Вона могла б стекти кров'ю": історія порятунку харків'янки, яку під час ворожого обстрілу прикрив собою волонтер (відео)

"Вона могла б стекти кров'ю": історія порятунку харків'янки, яку під час ворожого обстрілу прикрив собою волонтер (відео)

Щодо стану жінки, то з нею усе добре.

Мережею шириться відео, як волонтер Червоного Хреста під час обстрілу у центрі Харкова рятує постраждалу жінку, прикриваючи її своїм тілом. Цього Героя звати Денис Петренко. Він волонтер Товариства Червоного Хреста України, член Загону швидкого реагування. Коли почалися обстріли, за протоколом хлопець повинен був піти в укриття, алt він залишився на дворі разом із постраждалою внаслідок артобстрілів жінкою.

Про те, чому волонтер не пішов в укриття і як почувається врятована жінка - він розповів в програмі "Сніданок з 1+1".

Денис розповів, що він - інструктор першої медичної допомоги та інструктор з мінної небезпеки. Волонтер сам навчає інших, що при подібних випадках потрібно негайно йти в укриття. Та 17 квітня під час ворожого обстрілу хлопець сам порушив те, що викладає.

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"Насправді, довелося тоді порушити, бо було дві людини - одна позаду мене, друга - жінка - біля мене, яка тоді потребувала медичної допомоги. У неї була кровотеча, мені довелося притримувати рану. Якби я покинув, вона могла б стекти кров'ю - розповів Денис з усмішкою. - Хоча дякую тим людям, які до нашого приїзду наклалали турнікет людині. Чоловік, який лежав, також був тяжко травмований, але там тоже повинні були бути люди, тому я сам залишився з жінкою".

Щодо стану врятової жінки, Денис розповів, то з нею усе добре, вона жива, перебуває в лікарні. Йому це написала людина, яка, власне, і зняла відео порятнку жінки. Волонтер також подякував харківським медикам, які швидко приїхали до постраждалих та надали допомогу.

Також волонтер розповів, що від початку повномасштабного російського вторгнення Товариство Червоного Хреста надало допомогу 850 тис. особам, у Харкові - орієнтовно 200 тис. особам.

Нагадаємо, у неділю, 17 квітня, російська армія обстріляла центральну частину міста Харків. За даними обласної прокуратури, обстріл стався близько 13:25, російські військовослужбовці вдарили по Київському та Шевченківсьму районах міста. Внаслідок обстрілу станом на вечір 17 квітня загинуло п'ятеро людей, не менше 15 - поранені.

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