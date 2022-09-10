"Вона не може сформулювати адекватних позицій": Зеленський пояснив, чому переговори з РФ поки неможливі

Президент наголосив, що у випадку з російською стороною немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуть своїх обіцянок.

Наразі жодні переговори з Російською Федерацією щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, беручи участь у панельній дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Україна на захисті нашої спільної свободи".

"Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть", – зазначив очільник держави.

Зеленський наголосив, що у випадку з російською стороною немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуть своїх обіцянок.

"Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Вони нерукостислі", – сказав він.

Як зауважив президент України, спочатку потрібно, щоб РФ покинула українські території та перестала поводитися як терорист, який почав повномасштабну війну проти нашої країни. Тоді можна буде говорити про дипломатію.

"Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив, що українська армія буде гнати окупантів до кордону з РФ, бо "в Україні їм місця немає й не буде".

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