"Вона подібна на бульдога": військовий експерт розповів, як армія РФ потрапила у пастку на Донбасі

Російські окупанти потрапили в пастку на Донбасі. Окупаційні війська вийшли на штурм безпосередньо укріплених населених пунктів, які готувалися досить довго.

Окупанти потрапили в пастку на Донбасі, коли пішли на штурм укріплених населених пунктів.

Про це в ефірі телеканалу “FreeДом” повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

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“Російські окупаційні війська вийшли на штурм безпосередньо укріплених населених пунктів, які готувалися досить довго. Наприклад, Бахмутський район, Авдіївка, яку вони безуспішно намагалися штурмувати, Піски, Мар'їнка. Вони поки що змушені відмовитися від наступу на Слов'янськ, бо там в них складнощі через серйозні дії українських військ. Тут потрібно ще зрозуміти, що бої ведуться в місцевості, де важко використовувати якісь тактичні ідеї, це зона міських забудов, де бої ведуться від вулиці до вулиці. Вони не можуть застосувати масово артилерію чи бронетехніку”, - пояснив військовий експерт.

Він також додав, що окупанти вимушені “вгризатися” в українську оборону, витрачаючи колосальні ресурси, які не нескінченні. Як висновок - вони зіткнулися з нестачею особового складу.

“Поки щодо озброєння в них все добре, заліза вистачає, Тут виходить так, що вони потрапили в таку стратегічну пастку намагаючись виконати поставлене завдання, вони не можуть вийти з цієї зони. Це нагадує бульдога, який вчепився в шию і не знає, як тепер відпустити щелепи і вони тому безуспішно намагаються вести бойові дії”, - наголосив Сергій Грабський.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині окупанти обстріляли з РСЗВ міську раду, палац культури та школу.

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