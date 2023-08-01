"Вона – янгол серед людей": на фронті загинула військовослужбовиця та співробітниця НАЗК Юлія Шевченко

На війні загинула співробітниця Національного агентства з питань запобігання корупції Юлія Шевченко. Дівчина була заступницею командира з морально-психологічного забезпечення, вона піклувалась про бійців підрозділу.

Трагічну звістку повідомив наречений Юлії Тарас Сухенюк, який також є військовослужбовцем.

"31 липня перестало битися серденько цієї прекрасної дівчини, нареченої, моєї майбутньої дружини. Не стало людини, яка своєю хоробрістю, працьовитістю, наполегливістю обійшла будь-кого. Вона – янгол серед людей, яка допомагала всім, хто просив і не просив допомоги", – написав чоловік.

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Тарас пригадує, як вони з Юлією мріяли про велику і дружну родину.

"Вона мені завжди казала "Тарас, ми папуги-нерозлучники, ми завжди будемо разом", я їй завжди відповідав "Так завжди і буде, моя маленька комашка". Але, на жаль, цього не сталось. Я тебе дуже сильно кохаю, і буду кохати завжди…" – написав Тарас.

Юлія Шевченко із нареченим Тарасом Сухенюком

У цивільному житті Юлія була аспіранткою кафедри кримінального права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, а з початку 2021 року працювала в управлінні проведення обов’язкових повних перевірок НАЗК.

У НАЗК згадують Юлію як талановиту юристку.

Юлія на роботі у НАЗК

"Юлія прийшла до нас ще студенткою п’ятого курсу, перемігши в проєкті "Антикорупційний десант" – це вже багато говорить про її характер. З початку 2021 року працювала в управлінні проведення обов’язкових повних перевірок НАЗК. Її великим бажанням було продовжувати будувати кар’єру на антикорупційному фронті, але так сталося, що демонструвати свої найкращі навички довелося на війні. З перших місяців повномасштабного вторгнення Юлія доєдналася до лав ЗСУ, щоб захищати нашу країну. Загинула як герой в одній з найгарячіших точок фронту на сході країни", – йдеться у повідомленні НАЗК у Facebook.

Нагадаємо, у боях за Україну загинув актор Євген Світличний.

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