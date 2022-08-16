"Вони б нас захопили за три дні": Зеленський пояснив, чому українців не попередили про вторгнення Росії

Якби влада завчасно попередила українців про повномасштабне вторгнення Росії, то ворог захопив би Україну за три дні. Це посіяло б хаос у суспільстві.

Інша справа – коли хаос контрольований і це воєнний стан.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Washington Post.

Він також поінформував, що від початку масштабної війни Україна почала втрачати від 5 до 7 млрд дол. на місяць.

"Якби ми це повідомили (про підготовку Росії до вторгнення – ред.) – а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, – тоді я б втрачав 7 млрд дол. на місяць від жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні", – висловив переконання президент.

"Я не кажу, чия це була ідея, але загалом наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас зжеруть. Тому що під час хаосу люди тікають з країни", – пояснив Зеленський.

Він додав, що коли вторгнення РФ таки відбулося, "ми були настільки сильними, наскільки могли бути".

"Частина наших людей виїхала, але більшість залишилася тут, воювали за свої домівки. І як би цинічно це не звучало, але це люди, які все зупинили", – зауважив глава держави.

"Одна справа, коли хаос контрольований і це військовий час – ти керуєш державою по-іншому. Ви можете відкрити кордон, закрити кордон, атакувати, відступати, захищатися. Ви можете взяти під контроль свою інфраструктуру. І зовсім інша ситуація, коли у вас немає військової ситуації чи надзвичайного режиму, а у вас є держава, якою керує величезна кількість різних чиновників та інституцій. А мінус 7 млрд дол. на місяць навіть без зброї – це вже велика війна для нашої країни", – розповів президент.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович зізнався, що станом на кінець жовтня 2021 року на 100% знав, що Росія влаштує повномасштабне вторгнення до України.

Якщо світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити ЗАЕС, це означає, що світ програє

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