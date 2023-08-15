"Вони беруть зброю та воюють": Юсов про росіян, які перейшли на бік України

На боці України сьогодні воює "Російський добровольчий корпус", "Легіон "Свобода Росії". Це підрозділи, які в Україні діють законно. Громадяни Росії активно переходять на бік ЗСУ. І серед них, у тому числі є військові, яким вдалося втекти з путінської армії і приєднатися до сил опору.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів журналісту Дмитру Гордону.

"Вони вважають себе патріотами Росії. Нам це складно обговорювати, тому що для нас патріот Росії – це вбивця з сокирою. Але ми розуміємо, що є люди, які розуміють злочинність цього режиму, злочинність рашизму та Путіна. Як, мабуть, були німці, які були готові боротися з Гітлером. І ці люди не пишуть пости у Facebook, ці люди не скаржаться на кухні, вони беруть зброю та воюють за волю. У тому числі свободу України, допомагаючи нам виганяти російських загарбників. Але і за свою свободу та свободу своїх дітей, за своє майбутнє. У тому числі військовополонені, які здалися в полон добровільно, мають змогу приєднатися до інших громадян Російської Федерації, які воюють із путінським режимом. І такі прецеденти були багаторазово", - розповів представник ГУР.

Нагадаємо, російський депутат втік до Варшави та оголосив про створення руху за незалежність Смоленської області (фото).

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